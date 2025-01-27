احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ELON4AFD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ELON4AFD.

سعر Elon4AfD (ELON4AFD) المباشر لليوم هو USD 0.03391174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.96M . يتم تحديث سعر ELON4AFD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elon4AfD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.86K - تغيير سعر Elon4AfD خلال اليوم هو +5.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Elon4AfD (ELON4AFD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ +0.00176132 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00176132 +5.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elon4AfD (ELON4AFD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon4AfD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03182577$ 0.03182577 $ 0.03182577 24 ساعة مرتفع $ 0.03667868$ 0.03667868 $ 0.03667868 عالية طوال الوقت $ 0.03667868$ 0.03667868 $ 0.03667868 تغير السعر (1 ساعة) -1.80% تغير السعر (1يوم) +5.48% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Elon4AfD (ELON4AFD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: