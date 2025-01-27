سعر Elon4AfD (ELON4AFD)
سعر Elon4AfD (ELON4AFD) المباشر لليوم هو USD 0.03391174. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.96M. يتم تحديث سعر ELON4AFD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elon4AfD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.86K
- تغيير سعر Elon4AfD خلال اليوم هو +5.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ +0.00176132 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elon4AfD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00176132
|+5.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elon4AfD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.80%
+5.48%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elon4AfD is a memecoin that began as a fun, lighthearted project but has rapidly evolved into a powerful and growing movement. It symbolizes freedom of speech, innovation, and sovereignty, rallying a passionate community dedicated to creating change. Unlike typical memecoins, Elon4AfD combines humor with a purpose, uniting people who share values of liberty and progress. The project continues to attract international attention, driven by its active community, growing influence, and its mission to inspire positive change through crypto and beyond. 🚀🌍
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|1 ELON4AFD إلى AUD
A$0.0539196666
|1 ELON4AFD إلى GBP
￡0.027129392
|1 ELON4AFD إلى EUR
€0.032216153
|1 ELON4AFD إلى USD
$0.03391174
|1 ELON4AFD إلى MYR
RM0.1481943038
|1 ELON4AFD إلى TRY
₺1.2109882354
|1 ELON4AFD إلى JPY
¥5.2837882094
|1 ELON4AFD إلى RUB
₽3.3328458072
|1 ELON4AFD إلى INR
₹2.9313308056
|1 ELON4AFD إلى IDR
Rp546.9634718122
|1 ELON4AFD إلى PHP
₱1.9818020856
|1 ELON4AFD إلى EGP
￡E.1.7033867002
|1 ELON4AFD إلى BRL
R$0.2010966182
|1 ELON4AFD إلى CAD
C$0.0484937882
|1 ELON4AFD إلى BDT
৳4.1443537454
|1 ELON4AFD إلى NGN
₦52.8219435762
|1 ELON4AFD إلى UAH
₴1.42429308
|1 ELON4AFD إلى VES
Bs1.89905744
|1 ELON4AFD إلى PKR
Rs9.4722272168
|1 ELON4AFD إلى KZT
₸17.5981583556
|1 ELON4AFD إلى THB
฿1.146216812
|1 ELON4AFD إلى TWD
NT$1.1119659546
|1 ELON4AFD إلى CHF
Fr0.030520566
|1 ELON4AFD إلى HKD
HK$0.2641724546
|1 ELON4AFD إلى MAD
.د.م0.3391174