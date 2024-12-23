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سعر Element 280 (ELMNT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر ELMNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Element 280 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 320.62K - تغيير سعر Element 280 خلال اليوم هو +8.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.27T

أداء سعر Element 280 (ELMNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.32% 30 يوم $ 0 -25.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Element 280 (ELMNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Element 280: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -6.41% تغير السعر (1يوم) +8.32% تغير السعر (7 أيام) -4.36%

معلومات سوق Element 280 (ELMNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: