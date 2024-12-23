سعر Element 280 (ELMNT)
سعر Element 280 (ELMNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر ELMNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Element 280 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 320.62K
- تغيير سعر Element 280 خلال اليوم هو +8.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.27T
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خلال اليوم، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Element 280 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.32%
|30 يوم
|$ 0
|-25.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Element 280: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.41%
+8.32%
-4.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).
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