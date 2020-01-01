توكنوميكس Element 280 (ELMNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Element 280 (ELMNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Element 280 (ELMNT) Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). الموقع الرسمي: https://element280.win/ الوثيقة البيضاء: https://docs.helios-hlx.win/element280 اشتر ELMNT الآن!

توكنوميكس Element 280 (ELMNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Element 280 (ELMNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 163.10K $ 163.10K $ 163.10K إجمالي العرض: $ 3.17T $ 3.17T $ 3.17T العرض المتداول: $ 3.17T $ 3.17T $ 3.17T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 163.10K $ 163.10K $ 163.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Element 280 (ELMNT)

توكنوميكس Element 280 (ELMNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Element 280 (ELMNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELMNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELMNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELMNT، استكشف السعر المباشر لتوكن ELMNT!

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