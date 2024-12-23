سعر el gato (ELGATO)
سعر el gato (ELGATO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M. يتم تحديث سعر ELGATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق el gato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.37K
- تغيير سعر el gato خلال اليوم هو +4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر el gato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر el gato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر el gato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر el gato مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.52%
|30 يوم
|$ 0
|-62.10%
|60 يوم
|$ 0
|-50.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر el gato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.70%
+4.52%
-34.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A cat with jordans
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