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سعر Edge Matrix Computing (EMC) المباشر لليوم هو USD 0.00707151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر EMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edge Matrix Computing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Edge Matrix Computing خلال اليوم هو -5.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 225.94M

أداء سعر Edge Matrix Computing (EMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.000383527608867731 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.0021068609 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.0025026575 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.002514648004956088 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000383527608867731 -5.14% 30 يوم $ -0.0021068609 -29.79% 60 يوم $ -0.0025026575 -35.39% 90 يوم $ -0.002514648004956088 -26.23%

تحليل سعر Edge Matrix Computing (EMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edge Matrix Computing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.007006$ 0.007006 $ 0.007006 24 ساعة مرتفع $ 0.00752154$ 0.00752154 $ 0.00752154 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) -5.14% تغير السعر (7 أيام) -19.52%

معلومات سوق Edge Matrix Computing (EMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: