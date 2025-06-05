سعر Edge Matrix Computing (EMC)
سعر Edge Matrix Computing (EMC) المباشر لليوم هو USD 0.00707151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر EMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edge Matrix Computing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Edge Matrix Computing خلال اليوم هو -5.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 225.94M
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خلال اليوم، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.000383527608867731 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.0021068609 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.0025026575 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edge Matrix Computing مقابل USD هو $ -0.002514648004956088 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000383527608867731
|-5.14%
|30 يوم
|$ -0.0021068609
|-29.79%
|60 يوم
|$ -0.0025026575
|-35.39%
|90 يوم
|$ -0.002514648004956088
|-26.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edge Matrix Computing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.91%
-5.14%
-19.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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