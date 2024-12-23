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سعر EARLY Radix (EARLY) المباشر لليوم هو USD 0.00399824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.00M . يتم تحديث سعر EARLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EARLY Radix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.39K - تغيير سعر EARLY Radix خلال اليوم هو +6.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر EARLY Radix (EARLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EARLY Radix مقابل USD هو $ +0.00025362 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EARLY Radix مقابل USD هو $ -0.0000451365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EARLY Radix مقابل USD هو $ +0.0059912790 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EARLY Radix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025362 +6.77% 30 يوم $ -0.0000451365 -1.12% 60 يوم $ +0.0059912790 +149.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EARLY Radix (EARLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EARLY Radix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00374378$ 0.00374378 $ 0.00374378 24 ساعة مرتفع $ 0.00406047$ 0.00406047 $ 0.00406047 عالية طوال الوقت $ 0.00636156$ 0.00636156 $ 0.00636156 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +6.77% تغير السعر (7 أيام) -20.74%

معلومات سوق EARLY Radix (EARLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: