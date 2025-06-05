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سعر Dynamic Crypto Index (DCI) المباشر لليوم هو USD 10,267.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M . يتم تحديث سعر DCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dynamic Crypto Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dynamic Crypto Index خلال اليوم هو +1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00

أداء سعر Dynamic Crypto Index (DCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +127.88 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +793.9414957700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +123.4197823900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ -53.813556253587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +127.88 +1.26% 30 يوم $ +793.9414957700 +7.73% 60 يوم $ +123.4197823900 +1.20% 90 يوم $ -53.813556253587 -0.52%

تحليل سعر Dynamic Crypto Index (DCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dynamic Crypto Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10,128.91$ 10,128.91 $ 10,128.91 24 ساعة مرتفع $ 10,571.41$ 10,571.41 $ 10,571.41 عالية طوال الوقت $ 18,373.68$ 18,373.68 $ 18,373.68 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +1.26% تغير السعر (7 أيام) -4.70%

معلومات سوق Dynamic Crypto Index (DCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: