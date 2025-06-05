سعر Dynamic Crypto Index (DCI)
سعر Dynamic Crypto Index (DCI) المباشر لليوم هو USD 10,267.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M. يتم تحديث سعر DCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dynamic Crypto Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dynamic Crypto Index خلال اليوم هو +1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DCI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DCI.
خلال اليوم، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +127.88 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +793.9414957700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ +123.4197823900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dynamic Crypto Index مقابل USD هو $ -53.813556253587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +127.88
|+1.26%
|30 يوم
|$ +793.9414957700
|+7.73%
|60 يوم
|$ +123.4197823900
|+1.20%
|90 يوم
|$ -53.813556253587
|-0.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dynamic Crypto Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+1.26%
-4.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DCI إلى VND
₫270,178,736.5
|1 DCI إلى AUD
A$15,811.334
|1 DCI إلى GBP
￡7,494.983
|1 DCI إلى EUR
€8,932.377
|1 DCI إلى USD
$10,267.1
|1 DCI إلى MYR
RM43,532.504
|1 DCI إلى TRY
₺403,599.701
|1 DCI إلى JPY
¥1,467,271.261
|1 DCI إلى RUB
₽813,462.333
|1 DCI إلى INR
₹881,738.548
|1 DCI إلى IDR
Rp168,313,087.824
|1 DCI إلى KRW
₩13,949,806.099
|1 DCI إلى PHP
₱571,056.102
|1 DCI إلى EGP
￡E.509,864.186
|1 DCI إلى BRL
R$57,803.773
|1 DCI إلى CAD
C$13,963.256
|1 DCI إلى BDT
৳1,254,023.594
|1 DCI إلى NGN
₦16,194,091.488
|1 DCI إلى UAH
₴425,365.953
|1 DCI إلى VES
Bs995,908.7
|1 DCI إلى PKR
Rs2,895,322.2
|1 DCI إلى KZT
₸5,238,274.42
|1 DCI إلى THB
฿334,296.776
|1 DCI إلى TWD
NT$306,883.619
|1 DCI إلى AED
د.إ37,680.257
|1 DCI إلى CHF
Fr8,316.351
|1 DCI إلى HKD
HK$80,494.064
|1 DCI إلى MAD
.د.م94,354.649
|1 DCI إلى MXN
$197,025.649