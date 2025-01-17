سعر Dusty (DUSTY)
سعر Dusty (DUSTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 371.44K. يتم تحديث سعر DUSTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dusty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.86K
- تغيير سعر Dusty خلال اليوم هو +2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Dusty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dusty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dusty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dusty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dusty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.48%
+2.80%
+31.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike.
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