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سعر DungeonSwap (DND) المباشر لليوم هو USD 0.00721406 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.64K . يتم تحديث سعر DND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DungeonSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.42 - تغيير سعر DungeonSwap خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.22M

أداء سعر DungeonSwap (DND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ -0.0002318937 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ -0.0002154428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ +0.000033426217597897 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.04% 30 يوم $ -0.0002318937 -3.21% 60 يوم $ -0.0002154428 -2.98% 90 يوم $ +0.000033426217597897 +0.47%

تحليل سعر DungeonSwap (DND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DungeonSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00719488$ 0.00719488 $ 0.00719488 24 ساعة مرتفع $ 0.00729067$ 0.00729067 $ 0.00729067 عالية طوال الوقت $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -1.64%

معلومات سوق DungeonSwap (DND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: