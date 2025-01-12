سعر DungeonSwap (DND)
سعر DungeonSwap (DND) المباشر لليوم هو USD 0.00721406. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.64K. يتم تحديث سعر DND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DungeonSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.42
- تغيير سعر DungeonSwap خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.22M
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خلال اليوم، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ -0.0002318937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ -0.0002154428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DungeonSwap مقابل USD هو $ +0.000033426217597897 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ -0.0002318937
|-3.21%
|60 يوم
|$ -0.0002154428
|-2.98%
|90 يوم
|$ +0.000033426217597897
|+0.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DungeonSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-1.04%
-1.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.
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