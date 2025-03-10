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سعر DuckyDuck (DUCKY) المباشر لليوم هو USD 0.00012932 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.99K . يتم تحديث سعر DUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DuckyDuck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.07 - تغيير سعر DuckyDuck خلال اليوم هو -8.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.79M

أداء سعر DuckyDuck (DUCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DuckyDuck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DuckyDuck مقابل USD هو $ -0.0000471951 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DuckyDuck مقابل USD هو $ -0.0000609586 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DuckyDuck مقابل USD هو $ -0.00018493969595883164 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.40% 30 يوم $ -0.0000471951 -36.49% 60 يوم $ -0.0000609586 -47.13% 90 يوم $ -0.00018493969595883164 -58.84%

تحليل سعر DuckyDuck (DUCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DuckyDuck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0001286$ 0.0001286 $ 0.0001286 24 ساعة مرتفع $ 0.00014246$ 0.00014246 $ 0.00014246 عالية طوال الوقت $ 0.072443$ 0.072443 $ 0.072443 تغير السعر (1 ساعة) -1.27% تغير السعر (1يوم) -8.40% تغير السعر (7 أيام) -25.91%

معلومات سوق DuckyDuck (DUCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: