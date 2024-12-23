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سعر Duckereum (DUCKER) المباشر لليوم هو USD 0.00272864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.86K . يتم تحديث سعر DUCKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duckereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.83 - تغيير سعر Duckereum خلال اليوم هو +1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Duckereum (DUCKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ -0.0001366633 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ +0.0004596336 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.83% 30 يوم $ -0.0001366633 -5.00% 60 يوم $ +0.0004596336 +16.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Duckereum (DUCKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duckereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00265115$ 0.00265115 $ 0.00265115 24 ساعة مرتفع $ 0.00273471$ 0.00273471 $ 0.00273471 عالية طوال الوقت $ 0.03507786$ 0.03507786 $ 0.03507786 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.83% تغير السعر (7 أيام) -8.98%

معلومات سوق Duckereum (DUCKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: