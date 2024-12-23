سعر Duckereum (DUCKER)
سعر Duckereum (DUCKER) المباشر لليوم هو USD 0.00272864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.86K. يتم تحديث سعر DUCKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duckereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.83
- تغيير سعر Duckereum خلال اليوم هو +1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ -0.0001366633 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ +0.0004596336 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duckereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.83%
|30 يوم
|$ -0.0001366633
|-5.00%
|60 يوم
|$ +0.0004596336
|+16.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duckereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.83%
-8.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duckereum is a pure meme currency. Its sole purpose: to make crypto fun again, and its community is at the center of everything.
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