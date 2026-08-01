سعر Dtravel اليوم

السعر المباشر لمشروع Dtravel (TRVL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRVL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRVL.

يحتل Dtravel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 405,649، مع عرض متداول قدره 519.07M TRVL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRVL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRVL بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-1.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.52K.

معلومات سوق Dtravel (TRVL)

القيمة السوقية $ 405.65K$ 405.65K $ 405.65K الحجم (24 ساعة) $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 781.50K$ 781.50K $ 781.50K إمداد دورة التداول 519.07M 519.07M 519.07M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dtravel هي $ 405.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.52K. العرض المتداول لـ TRVL يبلغ 519.07M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 781.50K.