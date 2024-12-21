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سعر Drop Staked ATOM (DATOM) المباشر لليوم هو USD 7.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.26M . يتم تحديث سعر DATOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drop Staked ATOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M - تغيير سعر Drop Staked ATOM خلال اليوم هو +5.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M

أداء سعر Drop Staked ATOM (DATOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.395726 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.5315889160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +3.2461242930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +2.415749897596175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.395726 +5.97% 30 يوم $ +0.5315889160 +7.56% 60 يوم $ +3.2461242930 +46.18% 90 يوم $ +2.415749897596175 +52.35%

تحليل سعر Drop Staked ATOM (DATOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.61$ 6.61 $ 6.61 24 ساعة مرتفع $ 7.52$ 7.52 $ 7.52 عالية طوال الوقت $ 10.74$ 10.74 $ 10.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +5.97% تغير السعر (7 أيام) -23.28%

معلومات سوق Drop Staked ATOM (DATOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: