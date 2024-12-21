سعر Drop Staked ATOM (DATOM)
سعر Drop Staked ATOM (DATOM) المباشر لليوم هو USD 7.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.26M. يتم تحديث سعر DATOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drop Staked ATOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M
- تغيير سعر Drop Staked ATOM خلال اليوم هو +5.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DATOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DATOM.
خلال اليوم، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.395726 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +0.5315889160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +3.2461242930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked ATOM مقابل USD هو $ +2.415749897596175 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.395726
|+5.97%
|30 يوم
|$ +0.5315889160
|+7.56%
|60 يوم
|$ +3.2461242930
|+46.18%
|90 يوم
|$ +2.415749897596175
|+52.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked ATOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+5.97%
-23.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DATOM إلى AUD
A$11.1777
|1 DATOM إلى GBP
￡5.5537
|1 DATOM إلى EUR
€6.6785
|1 DATOM إلى USD
$7.03
|1 DATOM إلى MYR
RM31.635
|1 DATOM إلى TRY
₺247.3857
|1 DATOM إلى JPY
¥1,099.7732
|1 DATOM إلى RUB
₽723.6682
|1 DATOM إلى INR
₹597.1985
|1 DATOM إلى IDR
Rp113,387.0809
|1 DATOM إلى PHP
₱413.5749
|1 DATOM إلى EGP
￡E.357.6864
|1 DATOM إلى BRL
R$42.7424
|1 DATOM إلى CAD
C$10.0529
|1 DATOM إلى BDT
৳836.6403
|1 DATOM إلى NGN
₦10,865.4977
|1 DATOM إلى UAH
₴293.6431
|1 DATOM إلى VES
Bs358.53
|1 DATOM إلى PKR
Rs1,948.9269
|1 DATOM إلى KZT
₸3,676.7603
|1 DATOM إلى THB
฿239.7933
|1 DATOM إلى TWD
NT$229.3889
|1 DATOM إلى CHF
Fr6.2567
|1 DATOM إلى HKD
HK$54.6231
|1 DATOM إلى MAD
.د.م70.4406