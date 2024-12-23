سعر Dragonchain (DRGN)
سعر Dragonchain (DRGN) المباشر لليوم هو USD 0.066346. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.46M. يتم تحديث سعر DRGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragonchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.54K
- تغيير سعر Dragonchain خلال اليوم هو -4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 368.54M
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خلال اليوم، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ -0.00320775510364739 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.1718668382 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.1501608155 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.042456585980956225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00320775510364739
|-4.61%
|30 يوم
|$ +0.1718668382
|+259.05%
|60 يوم
|$ +0.1501608155
|+226.33%
|90 يوم
|$ +0.042456585980956225
|+177.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragonchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.98%
-4.61%
-3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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