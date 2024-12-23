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سعر Dragonchain (DRGN) المباشر لليوم هو USD 0.066346 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.46M . يتم تحديث سعر DRGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragonchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.54K - تغيير سعر Dragonchain خلال اليوم هو -4.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 368.54M

أداء سعر Dragonchain (DRGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ -0.00320775510364739 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.1718668382 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.1501608155 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragonchain مقابل USD هو $ +0.042456585980956225 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00320775510364739 -4.61% 30 يوم $ +0.1718668382 +259.05% 60 يوم $ +0.1501608155 +226.33% 90 يوم $ +0.042456585980956225 +177.72%

تحليل سعر Dragonchain (DRGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragonchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064224$ 0.064224 $ 0.064224 24 ساعة مرتفع $ 0.070572$ 0.070572 $ 0.070572 عالية طوال الوقت $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 تغير السعر (1 ساعة) +1.98% تغير السعر (1يوم) -4.61% تغير السعر (7 أيام) -3.76%

معلومات سوق Dragonchain (DRGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: