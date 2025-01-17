سعر Dogius Maximus (DOGIUS)
سعر Dogius Maximus (DOGIUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.33K. يتم تحديث سعر DOGIUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogius Maximus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.47K
- تغيير سعر Dogius Maximus خلال اليوم هو -10.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.63%
-10.17%
-59.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.
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