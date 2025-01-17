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سعر Dogius Maximus (DOGIUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.33K . يتم تحديث سعر DOGIUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dogius Maximus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.47K - تغيير سعر Dogius Maximus خلال اليوم هو -10.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dogius Maximus (DOGIUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dogius Maximus (DOGIUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221834$ 0.00221834 $ 0.00221834 تغير السعر (1 ساعة) -4.63% تغير السعر (1يوم) -10.17% تغير السعر (7 أيام) -59.77%

معلومات سوق Dogius Maximus (DOGIUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: