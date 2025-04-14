سعر Doggo (DOGGO)
سعر Doggo (DOGGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.13K. يتم تحديث سعر DOGGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doggo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Doggo خلال اليوم هو +5.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Doggo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doggo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doggo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doggo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.10%
|30 يوم
|$ 0
|-40.09%
|60 يوم
|$ 0
|-66.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doggo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.63%
+5.10%
+5.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DOGGO is a meme token that was created following post on X by Billy Markus, co-founder of Dogecoin. The post depicted a video of a unique-looking dog with a caption, "what happened to doggo?". Doggo token was launched, and some supply was airdropped to Billy Markus, who sold his position. He the interacted with Doggo many times. History is repeating itself, as Markus sold off his position in Dogecoin to buy a car before it went parabolic.
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