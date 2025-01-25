سعر Doggacoin (DOGGA)
سعر Doggacoin (DOGGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doggacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.64
- تغيير سعر Doggacoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Doggacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doggacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doggacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doggacoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.18%
|60 يوم
|$ 0
|-18.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doggacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogggacoin (DOGGA) is a Chinese-themed meme featuring a Shiba Inu dog wearing a traditional Chinese hat, symbolizing prosperity and cultural pride. With a vibrant community and unique branding, DOGGA aims to bring fun and innovation to the world of memes.
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