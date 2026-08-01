سعر Dogeus Maximus اليوم

السعر المباشر لمشروع Dogeus Maximus (DOGEUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGEUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGEUS.

يحتل Dogeus Maximus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 317,858، مع عرض متداول قدره 1.00B DOGEUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGEUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00677485، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGEUS بمقدار +2.18% خلال الساعة الماضية و-12.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.04K.

معلومات سوق Dogeus Maximus (DOGEUS)

القيمة السوقية $ 317.86K$ 317.86K $ 317.86K الحجم (24 ساعة) $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 317.86K$ 317.86K $ 317.86K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dogeus Maximus هي $ 317.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.04K. العرض المتداول لـ DOGEUS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 317.86K.