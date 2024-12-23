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سعر Dither (DITH) المباشر لليوم هو USD 0.03631939 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.63M . يتم تحديث سعر DITH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dither الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.18K - تغيير سعر Dither خلال اليوم هو -15.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Dither (DITH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.00643690495963618 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.0207887503 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.0159741829 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.07705363192259635 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00643690495963618 -15.05% 30 يوم $ -0.0207887503 -57.23% 60 يوم $ -0.0159741829 -43.98% 90 يوم $ -0.07705363192259635 -67.96%

تحليل سعر Dither (DITH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dither: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03502818$ 0.03502818 $ 0.03502818 24 ساعة مرتفع $ 0.04472708$ 0.04472708 $ 0.04472708 عالية طوال الوقت $ 0.639131$ 0.639131 $ 0.639131 تغير السعر (1 ساعة) -1.93% تغير السعر (1يوم) -15.05% تغير السعر (7 أيام) -42.56%

معلومات سوق Dither (DITH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: