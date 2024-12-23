سعر Dither (DITH)
سعر Dither (DITH) المباشر لليوم هو USD 0.03631939. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.63M. يتم تحديث سعر DITH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dither الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.18K
- تغيير سعر Dither خلال اليوم هو -15.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.00643690495963618 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.0207887503 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.0159741829 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dither مقابل USD هو $ -0.07705363192259635 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00643690495963618
|-15.05%
|30 يوم
|$ -0.0207887503
|-57.23%
|60 يوم
|$ -0.0159741829
|-43.98%
|90 يوم
|$ -0.07705363192259635
|-67.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dither: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.93%
-15.05%
-42.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value.
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