توكنوميكس Districts (DSTRX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Districts (DSTRX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Districts (DSTRX) Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. الموقع الرسمي: https://districts.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf اشتر DSTRX الآن!

توكنوميكس Districts (DSTRX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Districts (DSTRX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M إجمالي العرض: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M العرض المتداول: $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.064592 $ 0.064592 $ 0.064592 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 السعر الحالي: $ 0.04717744 $ 0.04717744 $ 0.04717744 معرفة المزيد عن سعر Districts (DSTRX)

توكنوميكس Districts (DSTRX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Districts (DSTRX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DSTRX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DSTRX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DSTRX، استكشف السعر المباشر لتوكن DSTRX!

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