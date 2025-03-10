سعر Dimes (DIME)
سعر Dimes (DIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27M. يتم تحديث سعر DIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dimes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.97K
- تغيير سعر Dimes خلال اليوم هو -16.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dimes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dimes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dimes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dimes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dimes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.91%
-16.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation. * With $DIME as our tool. * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.
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