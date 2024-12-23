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سعر Dexalot (ALOT) المباشر لليوم هو USD 0.975374 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.94M . يتم تحديث سعر ALOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dexalot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.13K - تغيير سعر Dexalot خلال اليوم هو -2.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.34M

أداء سعر Dexalot (ALOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ -0.023973123203703095 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.0684633542 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.3935501439 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.4329959179765701 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.023973123203703095 -2.39% 30 يوم $ +0.0684633542 +7.02% 60 يوم $ +0.3935501439 +40.35% 90 يوم $ +0.4329959179765701 +79.83%

تحليل سعر Dexalot (ALOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexalot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.968108$ 0.968108 $ 0.968108 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -2.39% تغير السعر (7 أيام) -16.49%

معلومات سوق Dexalot (ALOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: