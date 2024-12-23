سعر Dexalot (ALOT)
سعر Dexalot (ALOT) المباشر لليوم هو USD 0.975374. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.94M. يتم تحديث سعر ALOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexalot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.13K
- تغيير سعر Dexalot خلال اليوم هو -2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.34M
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خلال اليوم، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ -0.023973123203703095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.0684633542 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.3935501439 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexalot مقابل USD هو $ +0.4329959179765701 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.023973123203703095
|-2.39%
|30 يوم
|$ +0.0684633542
|+7.02%
|60 يوم
|$ +0.3935501439
|+40.35%
|90 يوم
|$ +0.4329959179765701
|+79.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexalot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-2.39%
-16.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.
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