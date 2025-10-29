سعر Dephaser JPY المباشر اليوم هو 0.00656741 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JPYT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JPYT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dephaser JPY المباشر اليوم هو 0.00656741 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JPYT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JPYT بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Dephaser JPY (JPYT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JPYT إلى USD:

$0.00656741
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Dephaser JPY (JPYT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:34:07 (UTC+8)

معلومات سعر Dephaser JPY (JPYT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00647604
24 ساعة منخفض
$ 0.00658444
24 ساعة مرتفع

$ 0.00647604
$ 0.00658444
$ 0.00682267
$ 0.00631154
+0.23%

-0.05%

+0.60%

+0.60%

سعر Dephaser JPY (JPYT) في الوقت الحقيقي هو $0.00656741. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JPYT بين أدنى سعر $ 0.00647604 وأعلى سعر $ 0.00658444، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJPYT على الإطلاق هو $ 0.00682267، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00631154.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JPYT +0.23% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +0.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dephaser JPY (JPYT)

$ 166.74K
--
$ 166.74K
25.37M
25,368,673.156511
القيمة السوقية الحالية لـ Dephaser JPY هي $ 166.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JPYT يبلغ 25.37M، مع إجمالي عرض 25368673.156511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 166.74K.

سجل سعر Dephaser JPY (JPYT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dephaser JPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dephaser JPY مقابل USD هو $ -0.0000600747 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dephaser JPY مقابل USD هو $ -0.0001230811 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dephaser JPY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.05%
30 يوم$ -0.0000600747-0.91%
60 يوم$ -0.0001230811-1.87%
90 يوم$ 0--

ما هو Dephaser JPY ( JPYT )

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dephaser JPY (JPYT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Dephaser JPY (USD)

كم ستكون قيمة Dephaser JPY (JPYT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dephaser JPY (JPYT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dephaser JPY.

تحقق الآن من توقعات سعر Dephaser JPY!

عملة JPYT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dephaser JPY (JPYT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dephaser JPY (JPYT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JPYT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dephaser JPY (JPYT)

كم يساوي Dephaser JPY (JPYT) اليوم؟
سعر JPYT المباشر في USD هو USD 0.00656741، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JPYT إلى USD الحالي؟
سعر JPYT إلى USD الحالي هو $ 0.00656741. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dephaser JPY ؟
القيمة السوقية لعملة JPYT هي $ 166.74K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JPYT؟
العرض المتداول لتوكن JPYT هو 25.37M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JPYT؟
حقق JPYT سعرًا قياسيًا قدره 0.00682267 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JPYT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00631154 JPYT.
ما هو حجم تداول JPYT؟
حجم تداول JPYT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع JPYT هذا العام؟
قد يرتفع JPYT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JPYT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:34:07 (UTC+8)

تحديثات Dephaser JPY (JPYT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

