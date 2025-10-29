معلومات سعر Dephaser JPY (JPYT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00647604 $ 0.00647604 $ 0.00647604 24 ساعة منخفض $ 0.00658444 $ 0.00658444 $ 0.00658444 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00647604$ 0.00647604 $ 0.00647604 24 ساعة مرتفع $ 0.00658444$ 0.00658444 $ 0.00658444 عالية طوال الوقت $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 أدنى سعر $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.60% تغير السعر (7 أيام) +0.60%

سعر Dephaser JPY (JPYT) في الوقت الحقيقي هو $0.00656741. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JPYT بين أدنى سعر $ 0.00647604 وأعلى سعر $ 0.00658444، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJPYT على الإطلاق هو $ 0.00682267، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00631154.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JPYT +0.23% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +0.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dephaser JPY (JPYT)

القيمة السوقية $ 166.74K$ 166.74K $ 166.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 166.74K$ 166.74K $ 166.74K إمداد دورة التداول 25.37M 25.37M 25.37M إجمالي العرض 25,368,673.156511 25,368,673.156511 25,368,673.156511

القيمة السوقية الحالية لـ Dephaser JPY هي $ 166.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JPYT يبلغ 25.37M، مع إجمالي عرض 25368673.156511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 166.74K.