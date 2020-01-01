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أعلى عملة مستقرة بالين الياباني التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة بالين الياباني. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627507
-0.01%
0.00%
-0.05%
$ 125.86M
--
2
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626687
0.00%
+0.00%
-0.13%
$ 55.18M
$ 63.66K
3
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00609914
+0.29%
-0.02%
+6.96%
$ 6.16M
$ 17.47
4
Convertible JPY Token
Convertible JPY Token
CJPY
$ 0.00453794
+0.28%
--
+1.03%
$ 964.87K
$ 782.55
5
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625366
0.00%
--
-1.72%
$ 73.31K
$ 4.62
6
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00610906
-0.60%
-0.00%
-0.23%
$ 46.63K
$ 190.42

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة بالين الياباني ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة بالين الياباني تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $188.28M.
ما هو التوكن عملة مستقرة بالين الياباني الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة بالين الياباني التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر JPYC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة بالين الياباني الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 عملة مستقرة بالين الياباني التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة بالين الياباني الشائعة JPYSC, JPYC, GYEN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة بالين الياباني ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة بالين الياباني حوالي $188.28M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة بالين الياباني ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.