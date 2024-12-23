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سعر Delta Exchange (DETO) المباشر لليوم هو USD 0.00999006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 943.64K . يتم تحديث سعر DETO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Delta Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.97 - تغيير سعر Delta Exchange خلال اليوم هو +1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.42M

أداء سعر Delta Exchange (DETO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Delta Exchange مقابل USD هو $ +0.00013622 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Delta Exchange مقابل USD هو $ -0.0027436281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Delta Exchange مقابل USD هو $ -0.0053334023 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Delta Exchange مقابل USD هو $ -0.011690094412305103 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013622 +1.38% 30 يوم $ -0.0027436281 -27.46% 60 يوم $ -0.0053334023 -53.38% 90 يوم $ -0.011690094412305103 -53.92%

تحليل سعر Delta Exchange (DETO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Delta Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00983911$ 0.00983911 $ 0.00983911 24 ساعة مرتفع $ 0.01000646$ 0.01000646 $ 0.01000646 عالية طوال الوقت $ 0.629138$ 0.629138 $ 0.629138 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +1.38% تغير السعر (7 أيام) -20.13%

معلومات سوق Delta Exchange (DETO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: