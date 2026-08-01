سعر Delpho USDV اليوم

السعر المباشر لمشروع Delpho USDV (USDV) اليوم هو $ 1.007، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDV الحالي إلى USD هو $ 1.007 لكل USDV.

يحتل Delpho USDV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 454,568، مع عرض متداول قدره 451.56K USDV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDV بين $ 1.006 (أدنى) و$ 1.007 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.008، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك USDV بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.29K.

معلومات سوق Delpho USDV (USDV)

القيمة السوقية $ 454.57K$ 454.57K $ 454.57K الحجم (24 ساعة) $ 202.29K$ 202.29K $ 202.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 454.57K$ 454.57K $ 454.57K إمداد دورة التداول 451.56K 451.56K 451.56K إجمالي العرض 451,560.328397 451,560.328397 451,560.328397

القيمة السوقية الحالية لـ Delpho USDV هي $ 454.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.29K. العرض المتداول لـ USDV يبلغ 451.56K، مع إجمالي عرض 451560.328397. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 454.57K.