معلومات سعر Deflationary USD (DUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00027601 $ 0.00027601 $ 0.00027601 24 ساعة منخفض $ 0.00035391 $ 0.00035391 $ 0.00035391 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00027601$ 0.00027601 $ 0.00027601 24 ساعة مرتفع $ 0.00035391$ 0.00035391 $ 0.00035391 عالية طوال الوقت $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 أدنى سعر $ 0.00014097$ 0.00014097 $ 0.00014097 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) -6.62% تغير السعر (7 أيام) -14.39% تغير السعر (7 أيام) -14.39%

سعر Deflationary USD (DUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.00029667. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DUSD بين أدنى سعر $ 0.00027601 وأعلى سعر $ 0.00035391، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDUSD على الإطلاق هو $ 0.00145385، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00014097.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DUSD +0.70% على مدار الساعة الماضية، -6.62% على مدار 24 ساعة، و -14.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Deflationary USD (DUSD)

القيمة السوقية $ 220.05K$ 220.05K $ 220.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 220.05K$ 220.05K $ 220.05K إمداد دورة التداول 745.60M 745.60M 745.60M إجمالي العرض 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

القيمة السوقية الحالية لـ Deflationary USD هي $ 220.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUSD يبلغ 745.60M، مع إجمالي عرض 745598929.850279. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 220.05K.