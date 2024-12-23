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سعر DeFi Land (DFL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر DFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeFi Land الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.02K - تغيير سعر DeFi Land خلال اليوم هو -3.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.14B

أداء سعر DeFi Land (DFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.01% 30 يوم $ 0 -16.12% 60 يوم $ 0 -9.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DeFi Land (DFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Land: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.421308$ 0.421308 $ 0.421308 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -22.02%

معلومات سوق DeFi Land (DFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: