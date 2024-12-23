سعر DeFi Land (DFL)
سعر DeFi Land (DFL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر DFL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeFi Land الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.02K
- تغيير سعر DeFi Land خلال اليوم هو -3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.14B
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خلال اليوم، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeFi Land مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.01%
|30 يوم
|$ 0
|-16.12%
|60 يوم
|$ 0
|-9.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeFi Land: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
-3.01%
-22.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games.
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