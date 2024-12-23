سعر Decimated (DIO)
سعر Decimated (DIO) المباشر لليوم هو USD 0.01169441. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.33M. يتم تحديث سعر DIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decimated الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.12K
- تغيير سعر Decimated خلال اليوم هو +1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 455.78M
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خلال اليوم، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.00017323 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.0028821341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ -0.0006503062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.000747389927400218 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017323
|+1.50%
|30 يوم
|$ +0.0028821341
|+24.65%
|60 يوم
|$ -0.0006503062
|-5.56%
|90 يوم
|$ +0.000747389927400218
|+6.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decimated: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+1.50%
-28.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.
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