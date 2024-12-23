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سعر Decimated (DIO) المباشر لليوم هو USD 0.01169441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.33M . يتم تحديث سعر DIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decimated الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.12K - تغيير سعر Decimated خلال اليوم هو +1.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 455.78M

أداء سعر Decimated (DIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.00017323 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.0028821341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ -0.0006503062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decimated مقابل USD هو $ +0.000747389927400218 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017323 +1.50% 30 يوم $ +0.0028821341 +24.65% 60 يوم $ -0.0006503062 -5.56% 90 يوم $ +0.000747389927400218 +6.83%

تحليل سعر Decimated (DIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decimated: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01110337$ 0.01110337 $ 0.01110337 24 ساعة مرتفع $ 0.01212077$ 0.01212077 $ 0.01212077 عالية طوال الوقت $ 0.58793$ 0.58793 $ 0.58793 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +1.50% تغير السعر (7 أيام) -28.35%

معلومات سوق Decimated (DIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: