سعر Decentralized Social (DESO)
سعر Decentralized Social (DESO) المباشر لليوم هو USD 9.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.79M. يتم تحديث سعر DESO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Social الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 504.23K
- تغيير سعر Decentralized Social خلال اليوم هو +1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.53M
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +0.116254 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +4.1878978680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +5.6881828080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +2.8616080237860045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.116254
|+1.22%
|30 يوم
|$ +4.1878978680
|+43.35%
|60 يوم
|$ +5.6881828080
|+58.88%
|90 يوم
|$ +2.8616080237860045
|+42.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Social: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.22%
-20.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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