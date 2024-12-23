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سعر Decentralized Social (DESO) المباشر لليوم هو USD 9.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.79M . يتم تحديث سعر DESO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Social الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 504.23K - تغيير سعر Decentralized Social خلال اليوم هو +1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.53M

أداء سعر Decentralized Social (DESO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +0.116254 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +4.1878978680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +5.6881828080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Social مقابل USD هو $ +2.8616080237860045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.116254 +1.22% 30 يوم $ +4.1878978680 +43.35% 60 يوم $ +5.6881828080 +58.88% 90 يوم $ +2.8616080237860045 +42.09%

تحليل سعر Decentralized Social (DESO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Social: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 24 ساعة مرتفع $ 9.73$ 9.73 $ 9.73 عالية طوال الوقت $ 198.68$ 198.68 $ 198.68 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +1.22% تغير السعر (7 أيام) -20.55%

معلومات سوق Decentralized Social (DESO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: