سعر Dash 2 Trade (D2T)
سعر Dash 2 Trade (D2T) المباشر لليوم هو USD 0.00102189. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.48K. يتم تحديث سعر D2T مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dash 2 Trade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.87
- تغيير سعر Dash 2 Trade خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 473.50M
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خلال اليوم، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ +0.0001752099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ +0.0001635132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ -0.0008172751538803243 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0001752099
|+17.15%
|60 يوم
|$ +0.0001635132
|+16.00%
|90 يوم
|$ -0.0008172751538803243
|-44.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dash 2 Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.04%
-31.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.
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