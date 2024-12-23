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سعر Dash 2 Trade (D2T) المباشر لليوم هو USD 0.00102189 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.48K . يتم تحديث سعر D2T مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dash 2 Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.87 - تغيير سعر Dash 2 Trade خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 473.50M

أداء سعر Dash 2 Trade (D2T) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ +0.0001752099 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ +0.0001635132 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dash 2 Trade مقابل USD هو $ -0.0008172751538803243 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ +0.0001752099 +17.15% 60 يوم $ +0.0001635132 +16.00% 90 يوم $ -0.0008172751538803243 -44.43%

تحليل سعر Dash 2 Trade (D2T)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dash 2 Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00113532$ 0.00113532 $ 0.00113532 عالية طوال الوقت $ 0.053805$ 0.053805 $ 0.053805 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -31.86%

معلومات سوق Dash 2 Trade (D2T)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: