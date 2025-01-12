سعر darksun (BINARY)
سعر darksun (BINARY) المباشر لليوم هو USD 0.00157782. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M. يتم تحديث سعر BINARY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق darksun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.99K
- تغيير سعر darksun خلال اليوم هو -19.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر darksun مقابل USD هو $ -0.000385358789944238 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر darksun مقابل USD هو $ -0.0011938502 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر darksun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر darksun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000385358789944238
|-19.62%
|30 يوم
|$ -0.0011938502
|-75.66%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر darksun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.83%
-19.62%
+25.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation.
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