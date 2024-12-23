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سعر Dafi Protocol (DAFI) المباشر لليوم هو USD 0.00109661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 619.95K . يتم تحديث سعر DAFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dafi Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.61K - تغيير سعر Dafi Protocol خلال اليوم هو -3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 565.33M

أداء سعر Dafi Protocol (DAFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0004421043 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0008998918 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0002694843815622326 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.40% 30 يوم $ +0.0004421043 +40.32% 60 يوم $ +0.0008998918 +82.06% 90 يوم $ +0.0002694843815622326 +32.58%

تحليل سعر Dafi Protocol (DAFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dafi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00116621$ 0.00116621 $ 0.00116621 عالية طوال الوقت $ 0.207531$ 0.207531 $ 0.207531 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -3.40% تغير السعر (7 أيام) +14.35%

معلومات سوق Dafi Protocol (DAFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: