سعر Dafi Protocol (DAFI)
سعر Dafi Protocol (DAFI) المباشر لليوم هو USD 0.00109661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 619.95K. يتم تحديث سعر DAFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dafi Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.61K
- تغيير سعر Dafi Protocol خلال اليوم هو -3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 565.33M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAFI.
خلال اليوم، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0004421043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0008998918 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dafi Protocol مقابل USD هو $ +0.0002694843815622326 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.40%
|30 يوم
|$ +0.0004421043
|+40.32%
|60 يوم
|$ +0.0008998918
|+82.06%
|90 يوم
|$ +0.0002694843815622326
|+32.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dafi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-3.40%
+14.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAFI إلى AUD
A$0.0017436099
|1 DAFI إلى GBP
￡0.0008663219
|1 DAFI إلى EUR
€0.0010417795
|1 DAFI إلى USD
$0.00109661
|1 DAFI إلى MYR
RM0.0049128128
|1 DAFI إلى TRY
₺0.0385897059
|1 DAFI إلى JPY
¥0.1714769057
|1 DAFI إلى RUB
₽0.1128302029
|1 DAFI إلى INR
₹0.09321185
|1 DAFI إلى IDR
Rp17.6872555883
|1 DAFI إلى PHP
₱0.0642942443
|1 DAFI إلى EGP
￡E.0.0557516524
|1 DAFI إلى BRL
R$0.0066673888
|1 DAFI إلى CAD
C$0.0015681523
|1 DAFI إلى BDT
৳0.1304856239
|1 DAFI إلى NGN
₦1.6949094499
|1 DAFI إلى UAH
₴0.0457944336
|1 DAFI إلى VES
Bs0.05592711
|1 DAFI إلى PKR
Rs0.3039364276
|1 DAFI إلى KZT
₸0.5735379961
|1 DAFI إلى THB
฿0.0375917908
|1 DAFI إلى TWD
NT$0.0357714182
|1 DAFI إلى CHF
Fr0.0009759829
|1 DAFI إلى HKD
HK$0.0085206597
|1 DAFI إلى MAD
.د.م0.0109880322