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سعر Daddy Chill (DADDYCHILL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.20K . يتم تحديث سعر DADDYCHILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daddy Chill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64K - تغيير سعر Daddy Chill خلال اليوم هو -10.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Daddy Chill (DADDYCHILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Daddy Chill (DADDYCHILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daddy Chill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00648647$ 0.00648647 $ 0.00648647 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -10.26% تغير السعر (7 أيام) -47.76%

معلومات سوق Daddy Chill (DADDYCHILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: