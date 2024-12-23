سعر Daddy Chill (DADDYCHILL)
سعر Daddy Chill (DADDYCHILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.20K. يتم تحديث سعر DADDYCHILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daddy Chill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64K
- تغيير سعر Daddy Chill خلال اليوم هو -10.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daddy Chill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daddy Chill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-10.26%
-47.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.
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