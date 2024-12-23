سعر Cyberperp (CYB)
سعر Cyberperp (CYB) المباشر لليوم هو USD 1.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M. يتم تحديث سعر CYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyberperp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.62K
- تغيير سعر Cyberperp خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M
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خلال اليوم، كان سعر Cyberperp مقابل USD هو $ -0.001771570738444 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyberperp مقابل USD هو $ +0.8863129860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyberperp مقابل USD هو $ +2.1808830210 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyberperp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001771570738444
|-0.10%
|30 يوم
|$ +0.8863129860
|+50.07%
|60 يوم
|$ +2.1808830210
|+123.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyberperp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-0.10%
-24.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
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