سعر Curetopia (CURES)
سعر Curetopia (CURES) المباشر لليوم هو USD 0.02042711. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 518.09K. يتم تحديث سعر CURES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curetopia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Curetopia خلال اليوم هو -7.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.38M
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خلال اليوم، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ -0.00158495053705663 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ -0.0049438100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00158495053705663
|-7.20%
|30 يوم
|$ -0.0049438100
|-24.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curetopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.91%
-7.20%
+3.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."
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