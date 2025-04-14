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سعر Curetopia (CURES) المباشر لليوم هو USD 0.02042711 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 518.09K . يتم تحديث سعر CURES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curetopia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Curetopia خلال اليوم هو -7.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.38M

أداء سعر Curetopia (CURES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ -0.00158495053705663 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ -0.0049438100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curetopia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00158495053705663 -7.20% 30 يوم $ -0.0049438100 -24.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Curetopia (CURES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curetopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01991339$ 0.01991339 $ 0.01991339 24 ساعة مرتفع $ 0.02201206$ 0.02201206 $ 0.02201206 عالية طوال الوقت $ 0.03876979$ 0.03876979 $ 0.03876979 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) -7.20% تغير السعر (7 أيام) +3.06%

معلومات سوق Curetopia (CURES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: