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سعر CSI888 (CSI) المباشر لليوم هو USD 0.00133573 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M . يتم تحديث سعر CSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CSI888 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.88K - تغيير سعر CSI888 خلال اليوم هو -6.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.00M

أداء سعر CSI888 (CSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ +0.0000336692 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ +0.0000221855 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.34% 30 يوم $ +0.0000336692 +2.52% 60 يوم $ +0.0000221855 +1.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CSI888 (CSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CSI888: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131133$ 0.00131133 $ 0.00131133 24 ساعة مرتفع $ 0.0015319$ 0.0015319 $ 0.0015319 عالية طوال الوقت $ 0.01654331$ 0.01654331 $ 0.01654331 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) -42.52%

معلومات سوق CSI888 (CSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: