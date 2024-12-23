سعر CSI888 (CSI)
سعر CSI888 (CSI) المباشر لليوم هو USD 0.00133573. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر CSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CSI888 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.88K
- تغيير سعر CSI888 خلال اليوم هو -6.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CSI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CSI.
خلال اليوم، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ +0.0000336692 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ +0.0000221855 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CSI888 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.34%
|30 يوم
|$ +0.0000336692
|+2.52%
|60 يوم
|$ +0.0000221855
|+1.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CSI888: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.21%
-6.34%
-42.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance. In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune. Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening. Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CSI إلى AUD
A$0.0021238107
|1 CSI إلى GBP
￡0.0010552267
|1 CSI إلى EUR
€0.0012689435
|1 CSI إلى USD
$0.00133573
|1 CSI إلى MYR
RM0.006010785
|1 CSI إلى TRY
₺0.0469909814
|1 CSI إلى JPY
¥0.2090016731
|1 CSI إلى RUB
₽0.1372729721
|1 CSI إلى INR
₹0.1134569062
|1 CSI إلى IDR
Rp21.5440292419
|1 CSI إلى PHP
₱0.0785943532
|1 CSI إلى EGP
￡E.0.0679485851
|1 CSI إلى BRL
R$0.0081212384
|1 CSI إلى CAD
C$0.0019100939
|1 CSI إلى BDT
৳0.1589652273
|1 CSI إلى NGN
₦2.0676833254
|1 CSI إلى UAH
₴0.0557934421
|1 CSI إلى VES
Bs0.06812223
|1 CSI إلى PKR
Rs0.3703044279
|1 CSI إلى KZT
₸0.6986001473
|1 CSI إلى THB
฿0.0456552514
|1 CSI إلى TWD
NT$0.0435848699
|1 CSI إلى CHF
Fr0.0011887997
|1 CSI إلى HKD
HK$0.0103786221
|1 CSI إلى MAD
.د.م0.0133840146