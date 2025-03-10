سعر CryptoBlades (SKILL)
سعر CryptoBlades (SKILL) المباشر لليوم هو USD 0.109933. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.02K. يتم تحديث سعر SKILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoBlades الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.99
- تغيير سعر CryptoBlades خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر CryptoBlades مقابل USD هو $ -0.0032327497180228 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoBlades مقابل USD هو $ -0.0444470881 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoBlades مقابل USD هو $ -0.0681758074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoBlades مقابل USD هو $ -0.2556566679086513 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0032327497180228
|-2.85%
|30 يوم
|$ -0.0444470881
|-40.43%
|60 يوم
|$ -0.0681758074
|-62.01%
|90 يوم
|$ -0.2556566679086513
|-69.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoBlades: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-2.85%
-6.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain
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