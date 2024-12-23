سعر Crypto Raiders (RAIDER)
سعر Crypto Raiders (RAIDER) المباشر لليوم هو USD 0.00719167. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.07K. يتم تحديث سعر RAIDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crypto Raiders الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 781.20
- تغيير سعر Crypto Raiders خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.87M
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خلال اليوم، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ -0.0009094233 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ +0.0013605431 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ +0.000327452044360496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.44%
|30 يوم
|$ -0.0009094233
|-12.64%
|60 يوم
|$ +0.0013605431
|+18.92%
|90 يوم
|$ +0.000327452044360496
|+4.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Raiders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-0.44%
-19.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RAIDER is the governance and value token for the Crypto Raiders P2E game on Polygon.
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