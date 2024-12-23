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سعر Crypto Raiders (RAIDER) المباشر لليوم هو USD 0.00719167 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.07K . يتم تحديث سعر RAIDER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Raiders الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 781.20 - تغيير سعر Crypto Raiders خلال اليوم هو -0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.87M

أداء سعر Crypto Raiders (RAIDER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ -0.0009094233 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ +0.0013605431 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Raiders مقابل USD هو $ +0.000327452044360496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.44% 30 يوم $ -0.0009094233 -12.64% 60 يوم $ +0.0013605431 +18.92% 90 يوم $ +0.000327452044360496 +4.77%

تحليل سعر Crypto Raiders (RAIDER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Raiders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00705864$ 0.00705864 $ 0.00705864 24 ساعة مرتفع $ 0.00747079$ 0.00747079 $ 0.00747079 عالية طوال الوقت $ 13.54$ 13.54 $ 13.54 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) -19.53%

معلومات سوق Crypto Raiders (RAIDER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: