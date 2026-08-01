سعر Crypto Paradise اليوم

السعر المباشر لمشروع Crypto Paradise (SEAL) اليوم هو $ 0.00198487، مع تغير بنسبة 12.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEAL الحالي إلى USD هو $ 0.00198487 لكل SEAL.

يحتل Crypto Paradise حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 198,488، مع عرض متداول قدره 100.00M SEAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEAL بين $ 0.00198221 (أدنى) و$ 0.00226244 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00390554، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00143003.

على المدى القصير، تحرك SEAL بمقدار -0.72% خلال الساعة الماضية و+16.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.55K.

معلومات سوق Crypto Paradise (SEAL)

القيمة السوقية $ 198.49K$ 198.49K $ 198.49K الحجم (24 ساعة) $ 3.55K$ 3.55K $ 3.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 198.49K$ 198.49K $ 198.49K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crypto Paradise هي $ 198.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.55K. العرض المتداول لـ SEAL يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 198.49K.