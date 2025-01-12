سعر CryoDAO (CRYO)
سعر CryoDAO (CRYO) المباشر لليوم هو USD 4.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.24M. يتم تحديث سعر CRYO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryoDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.63K
- تغيير سعر CryoDAO خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.97M
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خلال اليوم، كان سعر CryoDAO مقابل USD هو $ -0.019981257550327 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryoDAO مقابل USD هو $ +4.5210252880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryoDAO مقابل USD هو $ +12.1591387780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryoDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.019981257550327
|-0.44%
|30 يوم
|$ +4.5210252880
|+101.37%
|60 يوم
|$ +12.1591387780
|+272.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryoDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.48%
-0.44%
-8.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.
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A$7.2252
|1 CRYO إلى GBP
￡3.6126
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€4.3262
|1 CRYO إلى USD
$4.46
|1 CRYO إلى MYR
RM20.0254
|1 CRYO إلى TRY
₺157.884
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¥703.2082
|1 CRYO إلى RUB
₽453.2698
|1 CRYO إلى INR
₹384.3182
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Rp73,114.7424
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₱263.14
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￡E.225.23
|1 CRYO إلى BRL
R$27.2952
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C$6.4224
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₦6,947.0298
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₴189.4162
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Bs236.38
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Rs1,247.5512
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₸2,364.7812
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฿154.6728
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NT$147.6706
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Fr4.0586
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