سعر Cross The Ages اليوم

السعر المباشر لمشروع Cross The Ages (CTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CTA.

يحتل Cross The Ages حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,345، مع عرض متداول قدره 499.04M CTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.462556، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CTA بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-6.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.54.

معلومات سوق Cross The Ages (CTA)

القيمة السوقية $ 124.35K$ 124.35K $ 124.35K الحجم (24 ساعة) $ 60.54$ 60.54 $ 60.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.35K$ 124.35K $ 124.35K إمداد دورة التداول 499.04M 499.04M 499.04M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cross The Ages هي $ 124.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.54. العرض المتداول لـ CTA يبلغ 499.04M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.35K.