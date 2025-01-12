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سعر Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) المباشر لليوم هو USD 0.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRAZYBUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crazy Bunny الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.58 - تغيير سعر Crazy Bunny خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crazy Bunny مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Bunny مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Bunny مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Bunny مقابل USD هو $ -0.000000000000000000013614442591400483 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 +0.65% 30 يوم $ 0.0000000000 -11.20% 60 يوم $ 0.0000000000 -0.11% 90 يوم $ -0.000000000000000000013614442591400483 -100.00%

تحليل سعر Crazy Bunny (CRAZYBUNNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Bunny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 عالية طوال الوقت $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -8.65%

معلومات سوق Crazy Bunny (CRAZYBUNNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: