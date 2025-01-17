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سعر Cora (CORA) المباشر لليوم هو USD 0.00107763 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 949.86K . يتم تحديث سعر CORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cora الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.98K - تغيير سعر Cora خلال اليوم هو -12.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 881.43M

أداء سعر Cora (CORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cora مقابل USD هو $ -0.000149002176706026 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000149002176706026 -12.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cora (CORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101646$ 0.00101646 $ 0.00101646 24 ساعة مرتفع $ 0.00126692$ 0.00126692 $ 0.00126692 عالية طوال الوقت $ 0.00386746$ 0.00386746 $ 0.00386746 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -12.14% تغير السعر (7 أيام) -24.27%

معلومات سوق Cora (CORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: