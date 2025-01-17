سعر Cora (CORA)
سعر Cora (CORA) المباشر لليوم هو USD 0.00107763. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 949.86K. يتم تحديث سعر CORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.98K
- تغيير سعر Cora خلال اليوم هو -12.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 881.43M
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خلال اليوم، كان سعر Cora مقابل USD هو $ -0.000149002176706026 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cora مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000149002176706026
|-12.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
-12.14%
-24.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi
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