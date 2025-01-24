سعر Cool Mustache ($MUST)
سعر Cool Mustache ($MUST) المباشر لليوم هو USD 0.00000344. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.38K. يتم تحديث سعر $MUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cool Mustache الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.76K
- تغيير سعر Cool Mustache خلال اليوم هو -7.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cool Mustache: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.28%
-7.68%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A token for a cool mustache. Very based indeed.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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