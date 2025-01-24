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سعر Cool Mustache ($MUST) المباشر لليوم هو USD 0.00000344 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.38K . يتم تحديث سعر $MUST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cool Mustache الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.76K - تغيير سعر Cool Mustache خلال اليوم هو -7.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Cool Mustache ($MUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cool Mustache مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cool Mustache ($MUST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cool Mustache: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000338$ 0.00000338 $ 0.00000338 24 ساعة مرتفع $ 0.00000381$ 0.00000381 $ 0.00000381 عالية طوال الوقت $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 تغير السعر (1 ساعة) -2.28% تغير السعر (1يوم) -7.68% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Cool Mustache ($MUST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: