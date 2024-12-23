سعر CONDO (CONDO)
سعر CONDO (CONDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M. يتم تحديث سعر CONDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CONDO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K
- تغيير سعر CONDO خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر CONDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CONDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CONDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CONDO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-33.07%
|60 يوم
|$ 0
|-36.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CONDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-1.03%
-13.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury’s investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects.
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