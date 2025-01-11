سعر Composite (CMST)
سعر Composite (CMST) المباشر لليوم هو USD 0.112598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.11K. يتم تحديث سعر CMST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Composite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.14
- تغيير سعر Composite خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 302.86K
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خلال اليوم، كان سعر Composite مقابل USD هو $ +0.00119932 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0211349260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0004352813 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0089375476063878 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00119932
|+1.08%
|30 يوم
|$ -0.0211349260
|-18.77%
|60 يوم
|$ -0.0004352813
|-0.38%
|90 يوم
|$ -0.0089375476063878
|-7.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Composite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+1.08%
-5.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one
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