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سعر Composite (CMST) المباشر لليوم هو USD 0.112598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.11K . يتم تحديث سعر CMST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Composite الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.14 - تغيير سعر Composite خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 302.86K

أداء سعر Composite (CMST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Composite مقابل USD هو $ +0.00119932 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0211349260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0004352813 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Composite مقابل USD هو $ -0.0089375476063878 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00119932 +1.08% 30 يوم $ -0.0211349260 -18.77% 60 يوم $ -0.0004352813 -0.38% 90 يوم $ -0.0089375476063878 -7.35%

تحليل سعر Composite (CMST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Composite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.110932$ 0.110932 $ 0.110932 24 ساعة مرتفع $ 0.113814$ 0.113814 $ 0.113814 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) -5.30%

معلومات سوق Composite (CMST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: