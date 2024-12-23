سعر Colon (COLON)
سعر Colon (COLON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 447.79K. يتم تحديث سعر COLON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Colon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.64K
- تغيير سعر Colon خلال اليوم هو +8.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.46M
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خلال اليوم، كان سعر Colon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Colon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Colon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Colon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.42%
|30 يوم
|$ 0
|-54.78%
|60 يوم
|$ 0
|-55.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Colon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.37%
+8.42%
-21.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family).... Colon is the Father of Doge. Since Doge came first on blockchain, so Colon is the precedent of all dog memecoins ever to exist (including the OG Shiba, Floki, Bonk, Kishu, Neiro and Doge's family)....
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