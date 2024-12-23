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سعر Colend (CLND) المباشر لليوم هو USD 0.172205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 633.61K . يتم تحديث سعر CLND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Colend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.80K - تغيير سعر Colend خلال اليوم هو -5.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.68M

أداء سعر Colend (CLND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Colend مقابل USD هو $ -0.0092315040827561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ +0.0189398291 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0092315040827561 -5.08% 30 يوم $ +0.0189398291 +11.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Colend (CLND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Colend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.170169$ 0.170169 $ 0.170169 24 ساعة مرتفع $ 0.187634$ 0.187634 $ 0.187634 عالية طوال الوقت $ 0.334305$ 0.334305 $ 0.334305 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -5.08% تغير السعر (7 أيام) -20.94%

معلومات سوق Colend (CLND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: