سعر Colend (CLND)
سعر Colend (CLND) المباشر لليوم هو USD 0.172205. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 633.61K. يتم تحديث سعر CLND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Colend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.80K
- تغيير سعر Colend خلال اليوم هو -5.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.68M
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خلال اليوم، كان سعر Colend مقابل USD هو $ -0.0092315040827561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ +0.0189398291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Colend مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0092315040827561
|-5.08%
|30 يوم
|$ +0.0189398291
|+11.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Colend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-5.08%
-20.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.
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