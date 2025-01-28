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سعر Coinzix Token (ZIX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.78K . يتم تحديث سعر ZIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinzix Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.63K - تغيير سعر Coinzix Token خلال اليوم هو -9.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.76B

أداء سعر Coinzix Token (ZIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinzix Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinzix Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinzix Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinzix Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.08% 30 يوم $ 0 -28.18% 60 يوم $ 0 -52.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coinzix Token (ZIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinzix Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00154266$ 0.00154266 $ 0.00154266 تغير السعر (1 ساعة) -4.92% تغير السعر (1يوم) -9.08% تغير السعر (7 أيام) -17.85%

معلومات سوق Coinzix Token (ZIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: